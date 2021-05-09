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Yükselmesi beklenen Dogecoin ne kadar oldu, Dogecoin kaç TL? Şok düşüş!

09.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar heyecanla Elon Musk'ın SNL programında yapacağı açıklamaları bekliyordu. Musk'ın konuşması sonrası Dogecoin fiyatının yükselmesini bekleyen yatırımcılar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Program henüz başlamadan 0.69 dolar civarında olan Dogecoin'in program sonrasındaki değeri tüm yatırıcımları şaşırttı. Peki Dogecoin ne kadar oldu, Dogecoin kaç TL? İşte yanıtı...

Yükselmesi beklenen Dogecoin ne kadar oldu, Dogecoin kaç TL? Şok düşüş!

Elon Musk'ın SNL programında yapacağı açıklamalar merakla bekleniyordu. Pek çok ülkeden vatandaşlar ve yatırımcılar Musk'ın konuşması sonrası Dogecoin fiyatının yükselmesini umuyordu. Fakat Dogecoin'in program sonrasında geldiği değer tüm yatırıcımları şaşırttı. Peki Dogecoin ne kadar oldu?

DOGECOIN NE KADAR OLDU, DOGECOIN KAÇ TL?

SNL programında Elon Musk'ın yapacağı açıklamalar ile beraber Dogecoin fiyatının aniden yükselmesini bekleyen yatırımcılar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Program başlarken 0.69 dolar değerinde olan Dogecoin 0.46 dolara kadar geriledi. Son 24 saat içinde yüzde 35 değer kaybeden Dogecoin, program öncesindeki 11 günde, oluşan beklentiyle 11 günde yüzde 162 değerlenmişti.

Program sırasında Dogecoin ismi ilk olarak Elon Musk'ın annesi Maye Musk tarafından dillendirildi. Anneler Günü hediyesi için heyecanlı olduğunu ifade eden Maye Musk "Umarım hediyem Dogecoin değildir" şeklinde konuştu. Daha sonra Elon Musk programın bir bölümünde kripto para uzmanı Lloyd Ostertag rolüyle ekrana çıktı. Burada kripto paraların, özellikle de Dogecoin'in son zamanlarda patladığını ifade etti. Bu bölümde "Dogecoin Ay'a gidiyor" sözlerini söyledi.

Dogecoin'in ismi bu şekilde zaman zaman programda konuşulsa da kripto paranın fiyatında beklenen artış meydana gelmedi. Tersine program esnasında yapılan satışlar da hızlandı.

Dogecoin şu anda $ 0,499582 seviyesinde yani 4,12 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,456607 - 0,697487 dolar seviyelerinde değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi $35,00B, piyasa değeri ise $62,95B.


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