Yüzde 50’yi aşan kayıp! Uzmanlardan kritik uyarı: Alarm verildi

Kripto para piyasasında satış baskısı artıyor. Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer kaybederek 62 bin 964 dolara geriledi. Analistler ise Bitcoin için 60 bin dolar seviyesinin kırılması durumunda satışların daha da artabileceğini ifade ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği gümrük vergilerine ilişkin gerilim arttı. Bitcoin yüzde 5′ten fazla değer kaybetti. Dünyanın en büyük kripto para birimi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı nedeniyle 62 bin 964 dolara kadar düştü.

TAKTİKSEL Mİ YAPISAL MI?

Analistler, Bitcoin'deki düşüşü kripto para birimlerine özgü bir şoktan ziyade, klasik bir risk algısı sıfırlamasına benzetirken düşüşün yapısal bir çıkıştan ziyade taktiksel risk azaltma olduğunu belirtiyor.

DEĞER KAYBI YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında 125 bin doları aşmasından bu yana düşüşünü sürdürürken, bu yıl yüzde 27, ekim ayındaki zirvesinden bu yana da yüzde 50 değer kaybetti.
Analistler Bitcoin'in küresel likidite koşullarına karşı son derece hassas olmaya devam ettiğini belirtirken eğer piyasalar ticaret politikasını finansal koşulların sıkılaşması olarak yorumlarsa, bunu ilk hissedecek yatırım aracının da kripto paralar olduğunu savunuyor.
KRİTİK EŞİK 60 BİN DOLAR SEVİYESİ

Bitcoin'de 60 bin dolar seviyesinin hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir eşik olduğunu, bu desteğin kırılması halinde satış baskısının hızlanabileceğini belirten analistler, son dalgalanmanın sebebi olarak da, ABD'de yazılım sektörüne yönelik artan endişeler, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklerin etkisine işaret ediyor.

