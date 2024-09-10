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AB mahkemesi Google'a 2,4 milyar avroluk para cezasını onadı

10.09.2024 14:50
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Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun teknoloji firması Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar avroluk para cezasını uygun buldu.

AB mahkemesi Google'a 2,4 milyar avroluk para cezasını onadı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Buna göre, mahkeme, Google ve Alphabet'in itirazını reddederek, firmanın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalık sağlamak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar avroluk para cezasını onadı.

Avrupa Adalet Divanı, Google'ın kendi alışveriş arama sonuçlarını rakip hizmetlere göre öne çıkarmasının ayrımcılık olduğuna hükmetti.

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar avroluk cezayı onamıştı.

Google bu dosyayı en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Google
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