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ABD borsasında 100 yıl sonra ilk! Yeniden başlıyor: Sadece 1 günde...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
28.05.2024 09:08
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Wall Street yaklaşık 100 yıl sonra T+1 takas dönemine geri dönüyor. Bugün itibariyle başlayacak uygulama ile hisse piyasalarında işlemlerin gerçekleşmesi sadece 1 günde yapılabilecek.

ABD borsasında 100 yıl sonra ilk! Yeniden başlıyor: Sadece 1 günde...

Wall Street tarihi bir dönemece giriyor. ABD piyasaları bugün itibariyle yeniden T+1 takas sistemine geçiyor. Böylelikle 100 yılın ardından ABD piyasalarında yeniden T+1 takas sistemi uygulanacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre, ABD’nin sermaye piyasaları kurulu Securities and Exchange Commission’un kurallarının uygulanmasıyla birlikte hisse piyasalarında işlemlerin gerçekleşmesi sadece bir günü bulacak.

DOLAR BULMA SORUNU ORTAYA ÇIKABİLİR

Finansal sistemdeki risklerin azaltılmasını hedefleyen yeni kural endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle ABD dışındaki yatırımcıların takasların gerçekleşmesi için kısa sürede yeterli miktarda dolar bulup bulamayacakları soru işareti yaratıyor.

ABD’de yabancı yatırımcı menkul kıymet stoku 25 trilyon doları aşmış durumda. Ayrıca küresel fonların varlıklarına yönelik işlemlerde hızlarını değiştirecek olması ve hataların düzeltilmesi için daha az zaman olması başlıca endişeler arasında sayılıyor.

SEC geçtiğimiz hafta başarısız takaslarda kısa vadeli artış olabileceğini ve küçük bir kısım piyasa katılımcısının yeni kurallar altında zorluk yaşayabileceğini kabul etmişti.

T+1 TAKAS SİSTEMİ NEDİR?

Borsada T+1 kavramı takas günü anlamına gelmektedir. Yani yatırımcının hisse senedini satmasının ardından parasını ne zaman çekebileceğini gösterir. Bir başka deyişle T1, hesap bakiyesinde görünen miktarın 1 gün sonra çekilebilir hale geleceğini ifade eder.

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Wall Street
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