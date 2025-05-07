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ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Böylece, bu yıl için fiyat tahmini ocakta yayımlanan rapora kıyasla yaklaşık 8 dolar düşerek 65,85 dolar olarak güncellendi.

ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

EIA'nın "Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, OPEC+ ülkelerinin geçen ay açıkladığı üretim artışı kararları, arz fazlası algısını güçlendirirken küresel petrol stoklarında yükselişe yol açıyor. Stoklardaki artışların, yılın geri kalanında petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Buna göre, yılın ilk dört ayında günlük ortalama 300 bin varil petrolün stoklara eklendiği tahmin ediliyor. Bu durum, ocakta öngörülen günlük 200 bin varilden fazla azalış beklentisine ters düşüyor.

Raporda, arz fazlası algısının yalnızca OPEC+ grubu kaynaklı olmadığı, aynı zamanda OPEC dışı üreticilerin artan üretimlerinin de piyasadaki dengeyi bozduğu vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu karşılıklı gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin de kısa vadeli fiyat oynaklığını artırdığı ifade ediliyor.

Stok artışının ilerleyen dönemde de sürmesi bekleniyor. EIA, küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 500 bin varil, son çeyrekte ise 700 bin varil artacağını öngörüyor. Yıl genelinde bu artışın ortalama günlük 400 bin varil seviyesinde olacağı, 2026'da ise günlük ortalama 800 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzında sorun yaşanmayacağına yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatlarında kademeli düşüş yaşanacağına işaret ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde 76 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatının, yılın son çeyreğinde 61 dolara gerileyeceği ve 2026 genelinde ise ortalama 59 dolar seviyesinde dengeleneceği öngörülüyor.

Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 65,85 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 67,87 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 61,81 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 63,88 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 420 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 130 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 103 milyon 710 bin varil olacağı öngörülüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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