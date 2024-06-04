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ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 17:52
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ABD'de açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 296 bin azalışla 8 milyon 59 bine düştü. ABD'de JOLTS açık iş sayısı nisanda 8 milyon 59 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 296 bin azalarak 8 milyon 59 bine düştü.

ŞUBAT 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 370 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Beklentilerin altında kalan açık iş sayısı, mart ayında 8 milyon 355 bin olmuştu. Bu dönemde açık iş sayısı, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile eyalet ve yerel yönetim eğitimi sektörlerinde azalırken, özel eğitim hizmetlerinde arttı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 23 bin artarak 5 milyon 640 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da söz konusu dönemde 42 bin artışla 3 milyon 372 bine çıktı.

(AA)

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