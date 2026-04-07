ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı şubat ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 315,5 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 1,1 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ocakta yüzde 0,5 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler şubatta yüzde 0,8 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 1,2 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır