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ABD'de haziranda düşen siparişler temmuzda artış gösterdi

ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti. İmat sanayi siparişlerinin tutarın önceki ayda yüzde 0,2 azalış göstermişti.

ABD'de haziranda düşen siparişler temmuzda artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayı imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 663,6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

HAZİRANDA DÜŞÜŞ GÖRÜLMÜŞTÜ

İmalat sanayisinde yeni siparişler haziran ayında yüzde 0,2 azalışla 657,8 milyar dolara düşmüştü.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler temmuzda yüzde 1,1 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler de yüzde 0,7 yükseldi.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İmalat sanayi abd sipariş
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