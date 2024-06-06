ABD'de kritik veri açıklandı: Başvurular beklentiyi aştı

ABD'de piyasaları doğrudan etkileyen haftalık işsizlik maaşı başvuruları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 229 bin kişi başvuruda bulundu. Bir önceki hafta bu rakam 219 bin kişiydi. Beklenti ise 220 bin kişi olmasıydı.



