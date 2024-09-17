ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,9 azalmıştı.

İmalat sanayisi üretimi, temmuzda yüzde 0,7 azalmıştı ancak ağustost aylık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 78'e yükseldi. Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır