FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

ABD'den petrol fiyatı için yeni tahmin

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent türü ham petrolün varil fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Böylece, bu yıl için fiyat tahmini, önceki rapora kıyasla yaklaşık 2,9 dolar artarak 68,89 dolar olarak güncellendi.

ABD'den petrol fiyatı için yeni tahmin

EIA'nın "Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, petrol fiyatlarına ilişkin yukarı yönlü revizyonun arkasında jeopolitik risklerdeki artış etkili oldu.

ABD den petrol fiyatı için yeni tahmin 1

Raporda, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken İsrail’in 13 Haziran’da Tahran’ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesislerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmasıyla risk priminin belirgin şekilde yükselmesi, revizyonun temel gerekçesi olarak gösterildi.

Ancak bu risk primine rağmen küresel petrol stoklarındaki kayda değer artışın, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlaması bekleniyor. 2025’in ilk çeyreğinde 75,83 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatının, yılın son çeyreğinde 64,02 dolara gerileyeceği ve 2026 genelinde ise 58,48 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca raporda, tahminin, OPEC+ grubunun 5 Temmuz'da açıkladığı Ağustos ayı üretim artışı kararından önce tamamlandığı belirtilerek, açıklanan üretim hedeflerinin söz konusu görünüm hazırlanırken varsayılan seviyelerin üzerinde kaldığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra gerileyen petrol fiyatlarının bu yıl boyunca üreticilerin sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerinin yavaşlamasına yol açtığı aktarılan rapora göre, bu doğrultuda ABD ham petrol üretiminin 2025’in 2. çeyreğinde kaydedilen günlük 13,28 milyon varil seviyesinden, 2026'nın son çeyreğinde 13,26 milyon varil seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Yıllık bazda ise üretimin 2025 ve 2026'da günlük ortalama 13,4 milyon varil seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 68,89 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 65,97 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 65,22 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 62,33 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 610 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 103 milyon 540 bin varil olacağı öngörülüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM’de ilginç anlar! Fiyatların inanılmaz boyutlara ulaşmasına tepki gösterdi! Kürsüye gelin ve damat mankenleriyle çıktı… TBMM’de ilginç anlar! Fiyatların inanılmaz boyutlara ulaşmasına tepki gösterdi! Kürsüye gelin ve damat mankenleriyle çıktı…
Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacakYeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Anahtar Kelimeler:
Petrol petrol fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomene kabusu yaşattılar! Önce dövdüler sonra tecavüz ettiler! Çamaşır suyuyla da...

Fenomene kabusu yaşattılar! Önce dövdüler sonra tecavüz ettiler! Çamaşır suyuyla da...

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti

Öcalan'ın 7 dakikalık videosunda dikkat çeken detay

Öcalan'ın 7 dakikalık videosunda dikkat çeken detay

Karar Resmi Gazete'de! Bankada parası olanlar dikkat, faiz gelirleri...

Karar Resmi Gazete'de! Bankada parası olanlar dikkat, faiz gelirleri...

'Emeklinin cebine ekstra gelir' Hesaplar başladı!

'Emeklinin cebine ekstra gelir' Hesaplar başladı!

50 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat

50 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.