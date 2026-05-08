ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı!

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 115 bin arttı.

Enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki saatlik kazançlar ise beklentilerin altında kaldı.

Veriler yıllık bazda Nisan ayında ortalama saatlik kazançların yüzde 3,6 arttığını gösterdi. Beklentiler yüzde 3,8'lik artış yönündeydi.

Aylık bazda ise yüzde 0,3'lük artış beklentisine rağmen yüzde 0,2'lik artış görüldü.

İşsizlik oranı da yüzde 4,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Rapor, geçen yılki neredeyse sıfır istihdam artışının ardından istikrar kazanan bir iş gücü piyasasına işaret etti.

Çalışanlara yönelik talep hâlâ zayıf olsa da, işten çıkarma faaliyetleri düşük seviyede kaldı ve vergi indirimleri tüketici harcamaları ile işletme yatırımlarına destek sağlıyor.