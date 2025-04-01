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Alman belediyeleri, 2024'te iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek bütçe açığını verdi

01.04.2025 16:17
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Geçen yıl Alman belediyelerin bütçe açığı 1990'da iki Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Alman belediyeleri, 2024'te iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek bütçe açığını verdi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), belediyelerin bütçelerine ilişkin 2024 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 24,8 milyar avro bütçe açığı verdi. Böylece, söz konusu bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı.

2023'te belediyelerde 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı görülmüştü.

Açıklamada, "Söz konusu bütçe açığı, 1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana en yüksek belediye bütçe açığı oldu. Geçen yılki açık, 6,6 milyar avro olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla önemli ölçüde arttı." ifadesi kullanıldı.

Destatis, sosyal yardımlarda artışın geçen yılki bütçe açığının ana nedeni olduğuna vurgu yaptı.

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları geçen yıl yüzde 12,6 artışla 400,9 milyar avroya yükselirken, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar avroya ulaşması dikkati çekti.

Ülkede belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri ise geçen yıl yüzde 7,6 artarak 376,1 milyar avroya ulaştı.

Geçen yıl harcamaların yüzde 6,2'si düzenli gelirlerle karşılanamadı ve mali rezervlerden ya da kredilerle finanse edilmek zorunda kalındı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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