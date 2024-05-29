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Almanya'da reel ücretlerde rekor artış

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 17:48
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Almanya'da reel ücretler, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 2008'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Uzmanlar, Almanya'da Covid-19 ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası yükselen enflasyonun dizginlenmesiyle satın alma gücündeki iyileşmenin gelecek aylarda tüketici talebini artırabileceğine işaret ederek, bu nedenle özel tüketimin ekonomik toparlanmanın önemli bir ayağı haline gelebileceğini kaydetti.

Almanya'da reel ücretlerde rekor artış

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), reel ücretlere ilişkin 2024 ilk çeyrek geçici verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ilk çeyrekte reel ücretler, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Bu da ücretlere ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 2008'den beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilerle ülkede reel ücretlerin art arda dördüncü çeyrekte de yükselişini sürdürdüğü görüldü. Nominal ücretler de ilk çeyrekte yüzde 6,4 artarak kayıtlara geçen ikinci en yüksek artış oldu.

Destatis, nominal ücretlerdeki güçlü artışın ve nispeten daha zayıf enflasyon eğiliminin, 2024'ün ilk çeyreğinde reel ücret artışının ana nedeni olduğunu belirtti.

İlk çeyrekte ülkede enflasyonun yüzde 2,5 olması, tüketici fiyatlarının işçilerin satın alma gücünü daha az düşürmesine sebep oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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