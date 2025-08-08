Almanya'dan İsrail'e silah ambargosu! "Buna izin verilmeyecek"

Almanya hükümeti, Şansölye Friedrich Merz’in, İsrail’in Gazze Şeridi’nde askeri operasyonlarını genişletme planına yanıt olarak açıklama yaptı. Merz'in açıklamasına göre, Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail’e ihracatını, ileri bir tarihe kadar onaylamayacak.

Merz, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes görüşmelerinin Almanya’nın en öncelikli konuları olduğunu ifade ederken, Gazze Şeridi’ndeki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duyduğunu belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ TAM İŞGAL PLANI

İsrail kabinesi, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı. İsrail Ordusu hazırlıklara başladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar, ise şu şekilde:

