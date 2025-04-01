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Asya borsaları karışık seyrediyor

01.04.2025 10:04
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, bölge genelinde teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkati çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,4 ile tahminleri geride bırakmasına karşın zayıf kalmaya devam etti.

Çin tarafında ise mart ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 51,2 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşerek güçlü kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.569 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.521 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 23.255 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.346 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 düşüşle 76.155 puanda seyrediyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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