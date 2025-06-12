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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarına odaklanırken, Orta Doğu'da artan gerilimler piyasalardaki risk algısını artırdı.

Dün Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetti.

Trump, Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirterek, "Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor." ifadelerini kullandı. Çin'i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın çalışacaklarının bilgisini veren Trump, bunun her iki ülke için kazanç olacağını vurguladı.

Öte yandan, bölgedeki yetkililerinin ekonomi üzerine açıklamaları da yakından takip edilirken, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerinde istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İşiba, hükümetin artan fiyat sorunlarını ciddiye aldığını belirterek, devlet maliyesini bozacak her türlü plana karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong ise iç ekonominin durgunluğunu sürdürmesine karşın "aşırı" faiz indirimlerinin emlak piyasasında yeni bir fiyat artışı dalgasına ve döviz piyasalarında oynaklığın artmasına yol açabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla 38.161 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.916 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.402 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 24.132 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 82.172 puan seviyesinde bulunuyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Asya
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