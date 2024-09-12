Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor

Asya'da teknoloji hisseleri söz konusu seyre öncülük ederken, bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık 0,2 azalışla, yıllık bazda yüzde ise 2,5 artışla beklentileri altında gerçekleşti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Tamura Naoki, bugün yaptığı açıklamada, gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarını en az yüzde 1'e yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, "Faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltmeliyiz." ifadesini kullandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,6 artışla 36.855 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 yükselişle 2.562 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 17.276 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 2.723 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 81.641 puandan işlem görüyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır