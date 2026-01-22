Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 88,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 88,5'e çıktı.

AB'de de ikinci çeyrekte yüzde 81,9 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 82,1'e ulaştı.

Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 855 milyar avro, AB'de 15 trilyon 253 milyar avro seviyesine yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında geçen yılın üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 149,7 ile Yunanistan oldu. Onu, yüzde 137,8 ile İtalya, yüzde 117,7 ile Fransa, yüzde 107,1 ile Belçika ve yüzde 103,2 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 22,9 ile Estonya, yüzde 27,9 ile Lüksemburg, yüzde 28,4 ile Bulgaristan ve yüzde 29,7 ile Danimarka olarak belirlendi.

AB'DE BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI DA YÜKSELDİ

AB'de ikinci çeyrekte yüzde 2,9 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde de bu dönemde bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 2,8'den yüzde 3,2'ye yükseldi.

AB ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 7,3 ile Romanya, yüzde 5,8 ile Polonya, yüzde 5,7 ile Belçika, yüzde 5,4 ile Fransa, yüzde 4,8 ile Avusturya ve yüzde 4,4 ile Macaristan oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır