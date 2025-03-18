FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Avrupa Birliği'nde ihracat yüzde 4,4 yükseldi

Avrupa Birliği'nde ihracat yüzde 4,4 yükseldi

18.03.2025 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Avrupa Birliği (AB), ocak ayında 5,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa Birliği'nde ihracat yüzde 4,4 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 208,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 10,9 artarak 214,1 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 5,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

iStock-528560166

İTHALAT YÜZDE 7,6 YÜKSELDİ

Avro Bölgesi'nde ihracat ocakta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 232,5 milyar avro, ithalat ise yüzde 7,6 yükselişle 231,5 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası ocakta 1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

iStock-1179246519

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,7 milyar avro ile ABD, 28,1 milyar avro ile İngiltere, 17,2 milyar avro ile İsviçre, 14,8 milyar avro ile Çin ve 8,8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,8 milyar avro ile Çin, 30,5 milyar avro ile ABD, 12,9 milyar avro ile İngiltere, 11,6 milyar avro ile İsviçre ve 9,2 milyar avro ile Türkiye oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bir ilde tüm esnaf yoğun mesaiye başladı! Sipariş yağıyorBir ilde tüm esnaf yoğun mesaiye başladı! Sipariş yağıyor
53 milyon lira ciro elde etti, 'Dünyanın her yerinde iş bulabilecekler' 53 milyon lira ciro elde etti, 'Dünyanın her yerinde iş bulabilecekler'
Anahtar Kelimeler:
Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

18-30 yaş arası girişimciler için başlıyor! Bakanlıktan yeni hamle

18-30 yaş arası girişimciler için başlıyor! Bakanlıktan yeni hamle

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.