Avrupa Birliği'nden Almanya'ya onay! 659 milyon euroluk destek

AB Komisyonu, Almanya’nın çip üretimini desteklemeyi amaçlayan programının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu desteğin Avrupa'da yarı iletken üretim kapasitesini artıracağı, tedarik zincirini güçlendireceği ve AB'nin bu alandaki teknolojik özerkliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Destek kapsamında Almanya'da federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin 4 tesise toplam 659 milyon avro finansman sağlayacağı bildirilen açıklamada, söz konusu yatırımların Avrupa'da bu alanlarda kurulacak ilk örnek tesisler olacağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.