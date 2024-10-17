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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

17.10.2024 15:27
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini açıkladı. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Ana refinansman faizi yüzde 3,65'ten yüzde 3,40 seviyesine indirildi. Marjinal fonlama faizi ise yüzde 3,90'dan yüzde 3,65'e çekildi.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e indirdiği belirtildi. Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.

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Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.

ECB’nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1,7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası Faiz kararı
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