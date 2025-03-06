Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve askeri harcamaların aniden radikal bir şekilde arttırılması ihtiyacından kaynaklanan ikiz şoklarla karşı karşıya kalan bölgenin durgun ekonomisiyle birlikte büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını düşürdü.

ECB, temel faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,5'e düşürdü. Bu hamle, Fed ile gösterge borçlanma maliyetleri arasındaki farkı genişletti.

ECB, son yedi toplantıdaki altıncı faiz indirimini gerçekleştirdi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır