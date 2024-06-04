FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Çalışma saatlerine enerji tasarrufu düzenlemesi! Saat 06.00 ila 13.00 arasında açık olacak: Yarından itibaren başlıyor

Çalışma saatlerine enerji tasarrufu düzenlemesi! Saat 06.00 ila 13.00 arasında açık olacak: Yarından itibaren başlıyor

04.06.2024 11:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar İran hükümetini harekete geçirdi. Enerjide tasarruf önlemleri kapsamında ülkede çalışma saatleri 06.00 ila 13.00 arasına çekildi.

Çalışma saatlerine enerji tasarrufu düzenlemesi! Saat 06.00 ila 13.00 arasında açık olacak: Yarından itibaren başlıyor

İran'da hava sıcaklığındaki yükselişe bağlı olarak artan enerji tüketiminin önüne geçmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatinde düzenlemeye gidildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, enerji tasarrufu kapsamında kabine tarafından alınan kararı duyurdu. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri yarından itibaren sabah 06.00 ila 13.00 arasında olacak.

Devlet kurumlarında ortam sıcaklığının 24 dereceye ayarlanacağı uygulamayla, mesai saatlerinde yüzde 30, mesai sonrası ise yüzde 60 tasarruf sağlanması öngörülüyor.

İran'da yaz aylarında klimaların devreye girmesiyle ülkede elektrik yetersizliği yaşanıyor. Bu nedenle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TMSF yüzde 1 KDV ile satışa çıkardıTMSF yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı
Süper Lig mücadelesi borsaya taştı! Yatırımcısına en fazla kazandıran takım belli olduSüper Lig mücadelesi borsaya taştı! Yatırımcısına en fazla kazandıran takım belli oldu
Sıfırdan sonra '7 Temmuz' ikinci ele de yaradı! Uygun fiyatlar için tarih verildiSıfırdan sonra '7 Temmuz' ikinci ele de yaradı! Uygun fiyatlar için tarih verildi
Anahtar Kelimeler:
çalışma saati
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan Acun'a olay sözler: Sokağa çıkamaz

Aziz Yıldırım'dan Acun'a olay sözler: Sokağa çıkamaz

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Detay vermedi ama yeni çalışmayı duyurdu!

Detay vermedi ama yeni çalışmayı duyurdu!

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu

Dolar dibi gördü, euro için kritik bekleyiş!

Dolar dibi gördü, euro için kritik bekleyiş!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.