Çalışma saatlerine enerji tasarrufu düzenlemesi! Saat 06.00 ila 13.00 arasında açık olacak: Yarından itibaren başlıyor

İran'da hava sıcaklığındaki yükselişe bağlı olarak artan enerji tüketiminin önüne geçmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatinde düzenlemeye gidildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, enerji tasarrufu kapsamında kabine tarafından alınan kararı duyurdu. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri yarından itibaren sabah 06.00 ila 13.00 arasında olacak.

Devlet kurumlarında ortam sıcaklığının 24 dereceye ayarlanacağı uygulamayla, mesai saatlerinde yüzde 30, mesai sonrası ise yüzde 60 tasarruf sağlanması öngörülüyor.

İran'da yaz aylarında klimaların devreye girmesiyle ülkede elektrik yetersizliği yaşanıyor. Bu nedenle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

