Dünya Bankası'ndan kritik revize! Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası bugün yayımladığı raporda 2024 küresel büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü. Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2,7'de sabit tutarken, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 2026 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 2,7, Türkiye için 2026 büyüme tahmini de yüzde 4,3 oldu.

Banka, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu nedenle ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini öngördü.

Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3,6, 2026'da ise yüzde 4,3 artmasını bekliyor.



