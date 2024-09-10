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Dünya'nın ilk trilyoneri için tahmin yapıldı... Elon Musk ve Mark Zuckerberg o listede... Hangisi dünyanın ilk trilyoneri olacak?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.09.2024 17:51
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Servet takibi yapan Connect Academy yeni bir rapor yayımladı. Dünyanın ilk trilyoneri kim olacak sorusunun cevabının verildiği raporda dünya devlerinin ne kadar kazandığı da yer edindi. Peki teknoloji dünyasını elinde tutan şirket sahiplerinden ilk hangisi dünya trilyoneri olacak? İşte cevabı...

Dünya'nın ilk trilyoneri için tahmin yapıldı... Elon Musk ve Mark Zuckerberg o listede... Hangisi dünyanın ilk trilyoneri olacak?

Servet takibi yapan Informa Connect Academy'nin yeni raporuna göre, dünyanın ilk trilyoneri tahmin edildi. Tesla'nın CEO'su, SpaceX'in kurucusu ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi olan Musk, 251 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin kişisi konumunda.

Musk’ın yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyen serveti ile 2027 yılında ilk trilyoner olabileceği öngörüldü. Raporda ayrıca trilyoner olabilecek başka isimlerde yer aldı.

DİĞER TRİLYONERLER

İkinci isim, olarak Hindistanlı iş insanı Gautam Adani’nin adı yer aldı. Adani'nin 2028’de trilyoner statüsüne ulaşabileceği öngörülüyor.

Ayrıca, teknoloji firması Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve Endonezyalı enerji ve madencilik devi Prajogo Pangestu'nin de 2028’de trilyoner olabileceği belirtiliyor.

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ZUCKERBERG İÇİN 2030 TAHMİN EDİLDİ

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in ise 2030 yılında trilyoner olabilecekleri ifade ediliyor.

4 ŞİRKET TRİLYON BANDINI AŞTI

Şu an trilyon dolar değerine ulaşan dört şirket var.

Microsoft ve Apple’dan sonra dünyanın en değerli üçüncü şirketi olan Nvidia, Mayıs 2023’te trilyon dolarlık şirketler kulübüne katıldı. Nvidia’nın değeri Haziran 2024’te 3 trilyon dolar oldu.

Berkshire Hathaway, Ağustos 2023’te trilyon dolar değerlemeye ulaşan son şirket oldu.

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MİLYARDERDEN TRİLYONERE

Dünyanın ilk trilyonerinin kim olacağı sorusu, dünyanın ilk milyarderi John D. Rockefeller'dan bu yana kamuoyunun ilgisini çekiyor.

1916 yılında bu ünvana ulaşan Rockefeller, dünyanın ilk onaylanmış Amerikan doları milyarderidir ve hala tarihin en zengin şahsiyeti unvanını elinde tutmaktadır.

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Elon Musk Mark Zuckerberg Tesla
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