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En ünlü televizyon kanallarından kara haber! İşten çıkarmalar başladı...

23.01.2025 16:49
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ABD'de önde gelen televizyon kanallarından CNN ve NBC'nin, Başkan Donald Trump'ın işbaşı yapmasından hemen sonra çok sayıda çalışanını işten çıkaracağı öne sürüldü.

En ünlü televizyon kanallarından kara haber! İşten çıkarmalar başladı...

CNBC'nin isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberde, Trump'ın başkanlık yemini ederek göreve başlamasının ardından, ABD'de önde gelen televizyon kanallarından CNN'in yüzlerce çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi.

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Haberde, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden Warner Bros. Discovery'e ait CNN'in, dijital medya ürünlerine yöneldiği, televizyon programlarının düzenlenmesi ve yeni dijital abonelik ürünleri oluşturulması kapsamında üretim maliyetlerini düşürmek için yüzlerce çalışanını işten çıkaracağı belirtildi.

TANINMIŞ İSİMLER İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

New York ya da Washington'da üretim maliyetleri yüksek bazı prodüksiyonların, giderlerin azaltılması amacıyla Atlanta'ya taşınabileceği öne sürülen haberde, CNN'in tanınmış ve sözleşmeli isimlerinin işten çıkartılacak kişiler arasında olmadığı vurgulandı.

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70 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM

CNN Üst Yöneticisi (CEO) Mark Thompson, ocak ayı başlarında katıldığı bir toplantıda, şirketin, dijital faaliyetlerini finanse etmek üzere Warner Bros. Discovery'den "70 milyon dolardan fazla" yatırım aldığını söylemişti.

CNN ÜCRETLİ ABONELİĞE BAŞLAMIŞTI

Bu yatırımın bir kısmının CNN'in potansiyel büyüme alanları olarak gördüğü veri bilimi ve ürün geliştirme gibi alanlarda çalışanların işe alınması için harcanacağı öngörülüyor. CNN, Ekim 2024'te internet sitesinin kullanıcılarından aylık 3,99 dolar ücret alarak "dijital abonelik" başlatmıştı.
Kanalın yaklaşık 3 bin 500 çalışanı bulunuyor.

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50 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

CNBC'nin haberinde, NBC News'ün de bu hafta, kesin sayı bilinmemekle birlikte yaklaşık 50 çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi.
NBC News ve CNN konuya ilişkin açıklama yapmayı reddederken, işten çıkarmaların Donald Trump'ın göreve başlamasından hemen sonra gelmesi dikkati çekti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump CNBC televizyon
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