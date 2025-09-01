FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta 50,7'ye yükseldi

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta 50,7'ye yükseldi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü ağustos ayında toparlandı. Euro Bölgesi'nde temmuzda 49,8 olan imalat sanayi PMI, ağustosta 50,7'ye yükseldi.

Ağustosta fabrika üretiminde ve siparişlerde görülen hızlı artış Euro Bölgesi imalat PMI'yı Mart 2022'den bu yana ilk defa büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine taşıdı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazelediSabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
İspanya turizm geliri rekoru kırdıİspanya turizm geliri rekoru kırdı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,11
41,11
% -0.07
17:28
Euro
48,18
48,19
% 0.22
17:28
İngiliz Sterlini
55,71
55,72
% 0.29
17:28
Avustralya Doları
26,95
26,96
% 0.2
17:28
İsviçre Frangı
51,32
51,34
% -0.08
17:28
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.99
16:55
Çin Yuanı
5,75
5,76
% -0.24
17:20
İsveç Kronu
4,38
4,39
% 0.78
17:28
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Hobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacak

Hobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacak

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.