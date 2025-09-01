Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı belli oldu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,9’a indi.

Euro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,4, Finlandiya'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, temmuzda 13 milyon 25 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 805 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 801 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 227 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır