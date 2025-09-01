FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı belli oldu!

Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı belli oldu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,9’a indi.

Euro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,4, Finlandiya'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, temmuzda 13 milyon 25 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 805 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 801 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 227 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazelediSabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,11
41,11
% -0.07
18:44
Euro
48,11
48,18
% 0.14
18:45
İngiliz Sterlini
55,72
55,73
% 0.3
18:45
Avustralya Doları
26,94
26,95
% 0.17
18:45
İsviçre Frangı
51,29
51,31
% -0.15
18:44
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.99
16:55
Çin Yuanı
5,76
5,76
% -0.2
18:40
İsveç Kronu
4,38
4,38
% 0.7
18:45
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Hobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacak

Hobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacak

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.