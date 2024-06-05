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Euro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da beklentiyi aştı

05.06.2024 15:08
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Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Nisan'da aylık bazda yüzde 1 geriledi. Beklenti yüzde 0,6 düşüş seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da beklentiyi aştı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 5,5 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, Nisan'da aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 5,7 düştü.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,1 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, Nisan'da aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Fransa'da, yüzde 1,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 1,8 ile Yunanistan'da geriledi. Aylık ÜFE Nisan'da, Danimarka'da yüzde 2,8, İrlanda'da yüzde 0,8, Finlandiya'da yüzde 0,3 yükseldi.

ÜFE, Nisan'da yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 22,8, İrlanda'da yüzde 13,7 ve Bulgaristan'da yüzde 10,6 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 18, Çekya'da yüzde 1,4, Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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