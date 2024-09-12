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Euro için kritik adım! Yılın ikinci gevşeme kararı: Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.09.2024 15:31
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Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde indirim kararı aldı. Bu kapsamda enflasyon ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yılın ikinci faiz indirimine gitti. Gecelik mevduat faizi yüzde 3,75'ten 3,50'ye düşerken, ana refinansman ve marjinal fonlama faizlerinde de teknik ayarlamalar yapıldı. Öte yandan uzmanlar euro/dolar paritesi için olası senaryoları sıraladı. İşte detaylar...

Euro için kritik adım! Yılın ikinci gevşeme kararı: Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası (AMB), bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. AMB'nin son kararına göre, gecelik mevduat faizi yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye düşürüldü. Bu adımla birlikte, bankanın ana refinansman faizi yüzde 3,65’e, marjinal fonlama faizi ise yüzde 3,90’a indirildi.

Bu karar, banka tarafından yapılan teknik ayarlamalarla desteklendi. Önemli bir değişiklik olarak, mevduat faizi ile ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. Ayrıca, mevduat faizi ile marjinal borç verme oranı arasındaki 25 baz puanlık fark ise sabit tutuldu.

Karar metninde, AMB Yönetim Konseyi, enflasyon görünümüne ve para politikası aktarımına dayalı olarak kısıtlayıcı para politikasını hafifletme gerekliliğini vurguladı. Haziran ayında ise AMB, faizleri 25 baz puan indirerek “faiz oranlarını gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutma” taahhüdünde bulunmuştu.

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EURO İÇİN TAHMİNLER

AMB’nin bu adımı, Avrupa ekonomisinde büyümeyi desteklemek ve enflasyonu kontrol altında tutmak için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 2024 yılı için de faizlerin düşük seyretmesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesine ilişkin tahminlerde ise farklılıklar gözleniyor. Bazı uzmanlar euronun 2024'te 1.03 seviyesine kadar düşebileceğini öngörürken, daha iyimser tahminlerde paritenin yıl sonunda 1.10 seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu faiz indirimi ve gelecekte beklenen parasal genişleme, Euro Bölgesi’nin toparlanma sürecini hızlandırmayı amaçlarken, küresel ekonomik şartlar ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeler euronun gelecekteki değerini etkileyecek ana faktörler arasında yer alıyor.

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