FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Fed faiz kararı beklentisi piyasaları gerdi: 17 Eylül'de kritik toplantı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde piyasalar diken üstünde. JPMorgan, beklenen faiz indiriminin hisse senetlerinde düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunurken, yatırımcılar riskten korunma stratejileri arayışında.

Fed faiz kararı beklentisi piyasaları gerdi: 17 Eylül'de kritik toplantı

JPMorgan'dan Karamsar Senaryo: Faiz İndirimi Hisse Senetlerinde Düşüşe Neden Olabilir

Eylül ayının ortasına yaklaşırken, küresel piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de yapacağı faiz toplantısında. Yatırımcılar, Fed'in faiz politikası kararlarının piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerini yakından takip ederken, uzmanlardan da çeşitli yorumlar gelmeye devam ediyor.

JPMorgan, yayınladığı son raporda, Fed'in beklenen faiz indiriminin aslında hisse senedi piyasaları için olumlu bir gelişme olmayabileceği uyarısında bulundu. Banka, faiz indiriminin 'haberi sat' etkisi yaratabileceğini ve hisse senetlerinde düşüşe neden olabileceğini öngörüyor. Bu karamsar senaryo, yatırımcıları tedirgin ederken, riskten korunma stratejileri de önem kazanmaya başladı.

Piyasaların Fed'den beklentisi, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi gözeterek bir faiz indirimi yapılması yönünde. Ancak, küresel ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler, Fed'in kararını zorlaştırıyor. Fed'in faiz kararının yanı sıra, toplantıda yapılacak açıklamalar ve gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller de yakından takip edilecek.

Bazı analistler Fed'in faiz indirimine gitmesinin, ABD ekonomisini resesyondan koruyabileceği ve şirket karlarını destekleyebileceği görüşünde. Ancak, JPMorgan'ın uyarısı, faiz indiriminin her zaman olumlu bir sonuç doğurmayabileceğini ve piyasaların beklentileriyle ters düşen bir durumun yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli ve temkinli olmasını gerektiriyor.

Sonuç olarak, 17 Eylül'deki Fed faiz kararı, piyasalar için kritik bir dönüm noktası olabilir. JPMorgan'ın karamsar öngörüleri, yatırımcıları riskten korunma stratejileri geliştirmeye yöneltirken, Fed'in alacağı karar ve yapacağı açıklamalar, piyasaların yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri, potansiyel kayıpları en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hanemize gelir olsun istedik, oldu' Artık kendi işinin patronu'Hanemize gelir olsun istedik, oldu' Artık kendi işinin patronu
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı''Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Anahtar Kelimeler:
Fed fed faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.