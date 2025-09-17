Fed faiz kararı beklentisi piyasaları hareketlendirdi: Yatırımcılar gözünü TSİ 21.00'e dikti

Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararını beklerken, uzmanlar olası senaryoları değerlendiriyor. Tahvil piyasasında faiz indirim beklentisi yükseliyor.

Küresel piyasaların odağında bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bulunuyor. Fed yetkililerinin, ABD işgücü piyasasının zayıflamasıyla birlikte faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ABD Merkez Bankasının (Fed), politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Saat 21:30'da kameralar karşısına geçecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, önümüzdeki aylarda faiz oranlarının seyrine ilişkin önemli ipuçları verebilir. Powell'ın söylemleri, yatırımcıların risk iştahını ve piyasa beklentilerini doğrudan etkileyecek.

Asya borsalarında ise karar öncesinde karışık bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcılar temkinli bir duruş sergilerken, Fed'in kararının ardından piyasalarda volatilite artışı yaşanması bekleniyor. Özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları, Fed'in faiz kararına karşı daha hassas bir tepki verebilir.

Fed'in faiz kararı, küresel piyasalar için kritik bir dönüm noktası olacak. Faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda, özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında bir rahatlama yaşanabilir. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve "dot plot" grafiğindeki revizyonlar, piyasaların geleceğine dair önemli sinyaller verecek. Yatırımcılar, bu nedenle Fed'in kararını ve Powell'ın açıklamalarını dikkatle takip etmeli ve stratejilerini buna göre şekillendirmeli.