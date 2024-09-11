İslam Memiş uyardı: "Dananın kuyruğu kopacak"... O saatten sonra gram altına dikkat edin!

Bugün piyasalar saat 15.30'da açıklanack olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Altın ve gümüşün ons fiyatı 2024'ün ilk 8 ayında yüzde 20'den fazla değer kazanması sonrası bugün açıklanacak olan enflasyon verisinden dolayı piyasalarda oluşacak olan sert dalgalanmalar hakkında uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyonu açıklanmadan önce dolar, euro, gram altın ve gümüş için bu saatin ardından yaşanacak olası tepkileri değerlendirdi.

Memiş, "ABD'den enflasyon verisi bekleniyor. Öğleden sonra fiyatlarda bir kırılma olması bekleniyor. Biz ajandamıza sadık bir şekilde bekliyoruz. Dolar karşısındaki varlıklarda düşüş bekliyoruz. Hafta sonunu güzel bir şekilde kapatmayı planlıyoruz" dedi.

Memiş, Borsa İstanbul hakkında da şu açıklama yaptı:



"Borsa İstanbul'da beklediğimiz 10 bin ve 10 bin 200 puan direnci kırılamıyor ama yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yeni bir haber akışıyla yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı güçlü. Dolar kurundaki yatay seyir devam ediyor. 34 lira seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı. Resmi kur, serbest piyasa kurlarına ayak uydurmaya devam edecek."

Altın ve gümüş fiyatlarını değerlendiren Memiş, altın hakkında tahminlerini de paylaşarak şunları söyledi:



"Ons altın 2500 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürse de düşüş beklentim geçerli. 2500'den çok da uzaklaşmak istemiyor. Ben yine 2420 dolarla alakalı beklentimi koruyorum. 2500 üzerinde satın alır mısın deseler ben beklemeye devam ederim. 2470 doları görürsem yüzde 70 alım yaparım.

"SAKIN DİYORUZ"

Gram altında 2800 altında bir kur var. 2810 liraya kadar yükseldi. 2750-2800 lira aralığını takip ediyoruz gram altında. Onsu takip ediyoruz gram altın yatırımı için. Gram altındaki negatif görünüm ons nedenli devam ediyor. Elinde altın bulunduranlara 'sakın' diyoruz. Sabırlı ol.

Gümüşün ons fiyatında sert geri çekilme görmüştük, tekrar toparlandı. 28.50 direnci var. Yeni bir trend belirlenecek ABD verisinin ardından. Gümüş gramında ons nedenli ve dolar nedenli 31 lira üzeri var. Aşağıda 30 lira destek, yukarıda 32 lira seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmaya devam edecektir"

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ FİYATLARI OLUMLANDIRIYOR

Diğer taraftan ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan olumlu fiyatlamalar, ABD'nin yaptırım kararları ve Çin'in ekonomisini güçlendirmek için attığı adımlar, ABD'nin Çin'e yönelik yaptırım kararlarına misilleme gelebileceğine ilişkin öngörüler emtia piyasasında yükselişlere neden oldu.

Ocak-ağustos döneminde altın ve gümüş emtia piyasasında en fazla kazandıran ürünler arasında yer aldı. Bu dönemde, altın ve gümüşün ons fiyatı yüzde 21,3 artış kaydetti. Aralık ayını 2 bin 63 dolarla tamamlayan altının ons fiyatı ağustosta 2 bin 503,4 dolara yükseldi. Altının onsu ayrıca yıl genelinde de 2 bin 531,6 dolarla rekor seviyeyi gördü.

EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ!

Geçen yılı 23,8 dolarla tamamlayan gümüşün ons fiyatı ağustosu 28,9 dolardan tamamladı. Gümüşün ons fiyatı da yıl genelinde 32,5 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ ALTINA DOĞRU

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlikten dolayı yatırımcıların "güvenli limana" yönelmesi nedeniyle yükseldi. Merkez bankalarının devam eden altın alımları da altının ons fiyatını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıktı.

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı. Merkez bankalarının altın alımları, temmuz ayında ise bir önceki aya göre iki katın üzerine çıkarak 37 tona yükseldi.

Fed'in bu ay faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentilerin artması da altının ons fiyatını olumlu etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

Analistler, jeopolitik ve ekonomik belirsizliğe karşı korunmak için Çin başta olmak üzere Asya'da altına talebin arttığını dile getirdi. Bölgede, gayrimenkul ve hisse senedi gibi diğer yatırım seçeneklerine güvenin azalması da altının tercih edilmesine yol açtı.

Analistler, değerli metallerde özellikle altında güvenli liman özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu söyledi.

Özellikle ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna dair makroekonomik veriler, gümüş fiyatlarının yükselmesini sağladı. Küresel çapta madenlerde gümüş üretiminin yavaşlaması ve endüstriyel alanda talebin artmasıyla bu ürünün fiyatı yükseldi.

Madenlerdeki üretim hızının düşmesi ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösterirken, bu da gümüş piyasasında açığa neden olacağı endişelerine yol açtı.

Gümüş endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) eski Yönetim Kurulu Üyesi Makoto Sakurai'nin geçen ay BoJ'un tekrar faizleri artırmayacağına yönelik açıklamaları da değerli metalleri olumlu etkiledi.

Gerileyen tahvil faizleri de değerli metaller için destekleyici oldu. Jeopolitik riskler ve resesyon endişelerinin artmasıyla yıl genelinde 92 seviyelerini gören altın/gümüş rasyosu ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin azalması ve ekonomilerin toparlanma yoluna girmesiyle 88 seviyelerine geriledi.

Analistler, küresel ekonomik toparlanmanın daha fazla hızlanması durumunda altın/gümüş rasyosunun 75 seviyelerine gerileyebileceğini kaydetti.