İspanya turizm geliri rekoru kırdı

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, 2024'te Fransa'nın ardından dünyada en fazla turisti ağırlayan İspanya, ocak-temmuz döneminde de rekor rakamlara ulaştı.

Geçen yıla kıyasla ülkeye yüzde 4,1 artışla 55,5 milyon turist geldi. Turistlerin toplam harcaması, yüzde 7,2 artışla 76 milyar 74 milyon avroya çıktı.

İstatistiklerde İspanya'nın iki yıldır art arda ocak-temmuz döneminde 50 milyon turistin üzerine çıkması dikkati çekti.

Akdeniz'in batısındaki İspanya'yı ziyaret edenlerin arasında yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyle İngilizler, 7,1 milyon kişiyle Fransızlar ve 6,9 milyon ziyaretçiyle Almanlar başı çekti.

İspanya'nın en çok ilgi gören bölgeleri 11,6 milyon turistle Katalonya, 9,1 milyon kişiyle Kanarya Adaları ve 9 milyon ziyaretçiyle Balear Adaları olarak sıralandı.

ORTALAMA HARCAMA 1493 AVRO OLDU

Turist başına ortalama harcamanın 1493 avro, günlük ortalama harcamanın da 210 avro olduğu bilgisi paylaşıldı.

Turizm Kurulu Başkan Yardımcısı Santiago Vallejo, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı değerlendirmede, ocak-temmuz verilerini "mükemmel" olarak nitelendirerek, yıl sonuna kadar artışın bu şekilde sürmesi halinde 2024'teki 94 milyon ziyaretçi sayısını aşarak 2025'i 98 milyon turistle kapatmayı beklediklerini söyledi.

Ağustos ayı için geçen yıla oranla hafif düşüş beklediklerini ancak yılın genelinde çok iyi veriler alacaklarını dile getiren Vallejo, İspanya'nın benzer iklimin bulunduğu Akdeniz'deki diğer ülkelere nazaran avantajının kültürel etkinlikler, eğlence ve gastronomi olduğunu söyledi.

