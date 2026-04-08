Japonya'da şaşırtan istatistik! 10 bin 505 kurumsal şirket iflas etti

Japonya'da, martta sona eren 2025 mali yılında kurumsal iflaslar önceki mali yıla kıyasla yüzde 3,6 artışla 10 bin 505'e yükseldi.

Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research (TSR), en az 10 milyon yen (63 bin 100 dolar) borca sahip kurumsal şirketlerin durumlarını inceledi.

Araştırmaya göre Nisan 2025-Mart 2026 döneminde ülke genelinde iflas eden kurumsal şirket sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 arttı.

İFLAS EDEN ŞİRKET SAYISI ÜST ÜSTE 10 BİNİ AŞMIŞ OLDU

Söz konusu dönemde ülkede 10 bin 505 şirket iflas etti. Böylelikle Japonya'da iflas eden şirket sayısı iki mali yıl üst üste 10 bini aşmış oldu.

Şirketlerin toplam mali yükümlülüğü de söz konusu dönemde önceki mali yıla kıyasla yüzde 33,9 düşüşle 1,57 trilyon yene (10 milyar dolar) ulaştı.　

Kurumsal iflasa yol açan sebepler arasında, yükselen ham madde maliyetleri, artan enerji masrafları ve işgücü sıkıntısı gösterildi.

Araştırmada, 2025 mali yılında hizmet sektöründe 3 bin 585, inşaat sektöründe 2 bin 47 iflas yaşandığı belirtildi
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

