THY’nin 100’üncü yılda hedefi 171 milyon yolcu

Kuruluşunun 93’üncü yılını kutlayan Türk Hava Yolları (THY), 2033 yılında uçak sayısını 813’e yolcu sayısını ise 171 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Kuruluşunun 93'üncü yıldönümünü kutlayan THY, 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ‘Devlet Hava Yolları İşletmesi’ olarak kuruldu. Kurulduğunda şirketin personel sayısı 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu. Havayolu şirketinin o zamanki filosunda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alıyordu. 1936 yılına gelindiğinde yeni uçak alımlarıyla uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı. Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı.

1953 YILINDA ‘THY’ ADINI ALDI

THY, ilk yurt dışı seferini Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirirken, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire'ye uçuşlara başladı. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953 yılında Türk Hava Yolları ismini aldı. Havayolu şirketinin Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk uçuşu 1961'de gerçekleşti. 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg seferlerini icra etmeye başladı. Şirket, 1983'te 50'nci yıl dönümüne ulaştığında 3 kıtada 4 bin 37 koltuk kapasiteli 30 uçakla 30 bin ton kargo ve 2,5 milyon yolcu taşıyordu. THY, 1985'te 4 adet Airbus A310'un filoya katılmasıyla Uzakdoğu ve okyanus aşırı seferlere başladı. 1994'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanan şirket, iktisadi devlet teşekkülü statüsüne geçti.

2033 YILI İÇİN HEDEF BÜYÜTTÜ

Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te 100’ncü yılını kutlayarak uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. 2026 yılı itibariyle filosunda 455 uçak bulunan THY'de 31 Mart 2026 tarihi itibariyle pilot ve pilot adayı sayısı 8 bin 166, kabin memuru sayısı 16 bin 211 bulunuyor.

‘THY’Yİ GÜÇLÜ BİR GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ’

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “ Türk Hava Yolları’nın 93. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1933 yılında büyük bir inanç ve sorumluluk duygusuyla başlayan yolculuğumuz, bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak küresel ölçekte örnek gösterilen bir başarıya dönüştü. Bu başarı güçlü filomuzun, geniş uçuş ağımızın ya da teknolojik altyapımızın ötesinde, aynı hedefe yürekten inanan insanların ortak emeğiyle mümkün oldu. Bugün geldiğimiz noktada, Türk Hava Yolları’nı farklı kılan en önemli unsurun 100 bini aşkın üyesiyle insan kaynağımız olduğuna inanıyorum. Yolcularımıza sunduğumuz deneyimden operasyonel gücümüze, kriz anlarında gösterdiğimiz dayanışmadan günlük iş disiplinimize kadar her alanda sizlerin katkısı bulunuyor. Görevini özveriyle yerine getiren her çalışma arkadaşımız, markamızın taşıdığı güvenin ve itibarın ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Hava Yolları, ülkemizi gökyüzünde temsil eden en güçlü değer olmanın yanı sıra Türkiye’nin en değerli markası. Uçtuğumuz her noktada köklü kültürümüzü, misafirperverliğimizi ve vizyonumuzu da dünyayla buluşturuyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederken, geleceğe aynı kararlılıkla hazırlanıyoruz. Kuruluşumuzun 100. yılına ilerlerken Türk Hava Yolları’nı çok daha güçlü bir geleceğe hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu büyük aileye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kuruluş yıl dönümümüzü kutluyorum” dedi.
Kaynak: DHA

