İtalyan devinden beklenmedik karar! Türkiye'den çekildiler

Otomotiv yan sanayisinin önemli oyuncularından İtalya merkezli jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye'deki ortaklık yapısından çıkma kararı aldı. Şirketin sahip olduğu hisselerin büyük bölümünün yerli üretici Jantsa'ya devredileceği açıklandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre karar, gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından netlik kazandı. Sermaye artırımı ve hisse devrine yönelik işlemlerin yasal süreci resmen başladı.

JANTSA TEK HAKİM ORTAK OLACAK

Pay devir anlaşmaları kapsamında Magnetto Wheels grubunun farklı iştirakleri üzerinden sahip olduğu hisseler Jantsa’ya geçecek.

Sürecin tamamlandıktan sonra Jantsa’nın şirketteki pay oranının yüzde 99’un üzerine çıkması bekleniyor.

Böylece şirketin yönetim ve operasyonel kontrolü tamamen yerli sermayeli üreticiye geçmiş olacak.

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Sektör temsilcileri, söz konusu kararın otomotiv yan sanayisindeki küresel dönüşüm ve maliyet baskılarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

İtalyan grubun Türkiye’den çekilme kararı, otomotiv sektöründe son dönemde artan yeniden yapılanma hamleleri arasında gösteriliyor.