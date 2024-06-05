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Küresel piyasalar takipteydi: ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 16:01
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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı. Ülkede özel sektör, mayısta 152 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı

Küresel piyasalar takipteydi: ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 173 bin kişi artması öngörülüyordu. Nisan ayına ilişkin özel sektör istihdam artışı verisi ise 192 binden 188 bine revize edildi.

İSTİHDAM SAYISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE 10 BİN AZALDI

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 10 bin azalırken, orta ölçekli işletmelerde 79 bin kişi, büyük ölçekli işletmelerde 98 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 149 bini hizmet sektöründe, 3 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayısta yıllık ücret, nisan ayında da olduğu gibi yüzde 5 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, iş kazanımları ve ücret artışının yılın ikinci yarısına doğru yavaşladığına işaret ederek, iş gücü piyasasının sağlam olduğunu ancak hem üreticilere hem de tüketicilere bağlı önemli zayıflıklar izlendiğini kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Özel sektör abd
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