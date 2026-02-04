Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde

Dünya genelinde jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygılar, ABD'de ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Birçok riskli faktörün birleşimi piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken, bu durum yatırımcıların değişen koşullara göre pozisyonlanmasını zorlaştırıyor. Söz konusu unsurların başında bölgesel gerilimler yer alırken, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler mevcudiyetini koruyor.

ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğüne yönelik haberler ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddiaları, bölgedeki jeopolitik risklerin artabileceğine işaret eden gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de 4 gün süren kısmi hükümet kapanması sona erdi. Federal hükümet, Temsilciler Meclisinin bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu imzalamasıyla yeniden tam olarak faaliyete geçti.

Kısmi hükümet kapanması, dünkü veri takviminde yer alan tarım dışı istihdam verisinin gecikmesine yol açarken, yatırımcıların odağı bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine kaydı.

Verilerden alınacak sinyallerin Fed'in atacağı adımlara ilişkin yol göstermesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalar, haziran ayına kadar bankadan bir faiz indirimi beklenmediğine işaret ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh'u aday göstermesine yönelik değerlendirmeler sürerken, bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini, bundan sonraki hedefin ise enflasyonu Bankanın hedefine geri indirmek olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu'nda 2006-2011 yılları arasında görev yapan ve 2008 Küresel Finansal Krizi sırasında çözüm masasında yer alan Warsh'un, faizi tek başına bir politika aracı olarak görmemesi, önümüzdeki süreçte bankanın piyasalar üzerindeki mevcut etkisini daha da belirginleştirebileceği algısını yaratıyor.

Bunlara ek olarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün açıklaması beklenen üç aylık borçlanma programına ilişkin ek finansman detayları, piyasalar açısından diğer bir kritik unsur olarak öne çıkıyor.

Bahsedilen gelişmelerin ışığında ABD'de tahvil piyasalarında yatay seyir korunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor. Değerli metallerdeki sert düşüşler ise yerini yükselişlere bıraktı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken, altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı.

Ons altın şu sıralarda yüzde 2,6 artışla 5 bin 74 dolardan alıcı bulurken, gümüşün ons fiyatı da yüzde 3,4 yükselişle 87,8 dolarda işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 düşüşle 97,4 seviyesinden kapanırken, yeni günde de yüzde 0,1 azalışla 97,3'te bulunuyor.

Analistler, kıymetli metallerdeki toparlanmada dolar endeksindeki sınırlı düşüşün ve jeopolitik risklerin artabileceği endişelerinin etkili olduğunu söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 değer kaybıyla 67,7 dolarda işlem görüyor.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI ENDİŞELER SATIŞ BASKI OLUŞTURDU

New York borsasında yapay zeka kaynaklı risklere ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarındaki görevleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin işlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti.

Bu durumun bazı yazılım ve teknoloji şirketlerinin karlılık görünümünü olumsuz etkileyebileceğine yönelik soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken analistler, yatırımcıların piyasada risk azaltımına gittiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle yazılım şirketlerinden Salesforce'un hisseleri yüzde 6,8, Adobe'nin hisseleri yüzde 7,3, Synopsys'in hisseleri yüzde 8,5 ve Intuit'in hisseleri yüzde 10,9 geriledi.

Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki düşüş de öne çıkarken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 3,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Alphabet'in bugün açıklayacağı bilanço yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Nasdaq endeksi yüzde 1,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 düşüşle kapanırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün karışık seyrederken, bölgede bugün enflasyon ve ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 153 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen ve para politikası için kritik bir gösterge kabul edilen Banka Kredi Anketi (BLS) raporuna göre, şirketlerin kredi talebi 2025'in dördüncü çeyreğinde hafif bir artış kaydetti. Finans kuruluşları, 2026'nın ilk çeyreğinde de kurumsal kredi talebindeki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Bölgede, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Piyasalarda ECB ve BoE'ye ilişkin beklentilerde iki bankanın da faiz oranlarını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, para politikası metinlerinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Bu arada Almanya, Avrupa Birliği (AB) genelinde iş gücü piyasasında en yaşlı nüfus oranına sahip ülke oldu. Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), "İş Gücü Anketi'ne" ilişkin 2024 verilerine göre, Almanya'daki yaklaşık 40,9 milyonluk iş gücünün 9,8 milyondan fazlasını 55-64 yaş grubundaki bireyler oluşturdu.

Bu yaş grubunun toplam istihdam içindeki payı yüzde 24 ile tüm AB üye ülkeleri arasındaki en yüksek seviyeye ulaştı. AB ortalaması ise aynı dönemde yüzde 20,1 olarak kaydedildi. AB ülkeleri arasında yapılan kıyaslamada Almanya'yı yüzde 23 ile İtalya ve yüzde 22,3 ile Bulgaristan takip etti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD'de görülen satıcılı seyir yeni işlem gününde Asya borsalarına da sınırlı olarak taşınırken, yapay zeka ve teknoloji alanında Güney Kore'deki şirketlerin güçlü bir alternatif olabileceğine yönelik iyimserlik ülke borsasını pozitif ayrıştırdı.

Güney Kore'de yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş göze çarparken, Hanmi Semicon hisseleri yüzde 2,4, Samsung Electronics hisseleri yüzde 0,8 ve LG Electronics hisseleri yüzde 2 prim yaptı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,3, bileşik PMI da 51,6 olurken, Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,7 ve bileşik PMI da 53,1 olarak kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

BORSA REKOR SEVİYEDEN KAPANDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye’nin ABD ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Gerilimleri azaltmak ve sorunları çözmek amacıyla İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ediyor, bu doğrultudaki temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşı tetikleyebilecek her türlü adıma karşıyız ve bölgede güvenlik ile barışın tesis edilmesi ihtimalini güçlendiren her girişimi destekliyoruz." dedi.

Dolar/TL, dünü 43,4810'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,5070'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır