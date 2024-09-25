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Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor

25.09.2024 09:13
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor

ABD'de ekonomisinde enflasyona yönelik riskler yerini resesyon endişelerine bırakırken, ekonomik aktivite ve işgücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in kasım ve aralık ayında atacağı adımların boyutuna yönelik bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, imalat sanayinde daralmayı işaret eden veriler ve Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların risk algısını beslemesine karşın Fed'in gevşeme döngüsüne başlamasıyla "yumuşak iniş" beklentilerinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini söyledi.

Dün, ülkede açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 6,9 puan azalışla 98,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketici güveninde iş gücü piyasasına ilişkin endişelerle eylül ayında yaşanan gerileme, Ağustos 2021'den bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Eylül ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi ise eksi 21 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Bunlara ek olarak, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 arttı. Endeks, bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun temel ölçütlerinin Bankanın yüzde 2 hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" olduğunu ve bundan sonraki süreçte politika duruşunu ayarlama yaklaşımında temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda yılsonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 59 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Kurumsal tarafta ise çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Üst Yöneticisi Jensen Huang'un hisse satışını tamamladığına dair haberlerin ardından yüzde 3,9 değer kazandı.

Visa'nın hisseleri ise ABD Adalet Bakanlığının banka kartı pazarındaki hakimiyetini sürdürmek için rekabeti yasa dışı yollarla engellediği gerekçesiyle şirkete dava açması sonrası yüzde 5,5 düştü.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı. BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,74 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,3 seviyesiyle temmuz 2023'deki seviyesine yakın seyrediyor.

4 işlem günü üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini 2.670,38 dolara çıkarırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2.658 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,3 artışla 74,5 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 74,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükseldi. S&P 500 endeksi dün 5.735,32 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Bölge genelinde resesyon endişeleri varlığını koruduğunu kaydeden analistler, ECB'nin resesyon ihtimalini azaltmak için gevşeme döngüsünü büyük adımlarla sürdürebileceğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde 85,4 puana gerileyerek, düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

Öte yandan, Macaristan Merkez Bankası, dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 6,50'ye düşürdü.

Bugün ise Çek Cumhuriyeti Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25 seviyesine çekmesi bekleniyor.

ECB yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında yer almaya devam ederken, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, ECB'nin 2025'in ilk yarısına kadar faizleri kademeli olarak düşürmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Faizlerin çok düşük seviyelere dönme ihtimali yok, muhtemelen yüzde 2-3 aralığında kalacak." dedi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,60 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde dün Çin Merkez Bankasının (PBoC) açıkladığı ekonomik teşviklerin etkisiyle Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Dün, PBoC Başkanı Pan Gongşıng, ters repo faizinde indirim, zorunlu karşılık oranlarının azaltılması ve mortgage faizlerinin düşürülmesini içeren adımları duyurmuştu.

Bugün ise PBoC 1 yıllık orta vadeli kredilerin faiz oranını yüzde 2,30'dan 2,00'ye düşürdüğünü açıkladı.

Analistler, Çin'in attığı ekonomiyi destekleme adımlarının hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda yardımcı olabileceğini belirterek, Çin ve Hong Kong'da pay piyasalarında risk iştahının artığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda dün yaptığı konuşmada, para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

Ueda, BoJ'un Japonya ve yurtdışı finans, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ekonomik faaliyeti ve fiyatları nasıl etkileyeceğini yakından takip etmeye devam edeceğini anlattı.

Japonya'daki makroekonomik verilerin ve para politikası kararlarının yakından takip edildiğini ifade eden analistler, ülkede parasal sıkılaşmanın bölgesel risk iştahını törpüleyebileceğini söyledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,8 yükselen Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 143,23 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 143,3 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düştü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 artışla 10.029,73 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,1181'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,1360 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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