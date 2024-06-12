FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed'in bugün faizi sabit bırakması beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasındaki sinyaller de önümüzdeki döneme işaret verecek. Veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Öte yandan, hafta başında yıllık geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Finansal teknoloji şirketi Affirm'in "şimdi al, sonra öde" hizmetinin Apple Pay'e ekleneceğine dair haberler de dikkati çekerken, Apple hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, Affirm hisseleri de yüzde 11 artış kaydetti. Yönetim Kurulu'nda 6 milyar dolarlık hisse geri alım planını onaylayan General Motors'un hisseleri de dün yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,40'a inerken, şu sıralarda yüzde 4,41 seviyesinde bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 105,3 seviyesinde seyrediyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 2 bin 317 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 313 dolardan alıcı buluyor.

PETROLDE YÜKSELİŞ İVMESİ DEVAM EDİYOR

Yükseliş eğilimini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,88 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla zirve seviyelerini tazelerken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,31 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, tahvil faizlerinin son 8 ayın zirvesine çıkması söz konusu seyirde etkili oldu. Bugün Almanya'da enflason başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta sonu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlere aşırı sağın damga vurması siyasi belirsizliği beraberinde getirirken, bölge genelinde tahvil faizleri yaklaşık 8 ayın zirvesine çıktı.

Erken seçim kararı alınan Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi dün, seçimlerin ardından toplamda 23 baz puan artışla yüzde 3,33 seviyesini test ederek, 10 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer Avrupa ülkelerinin 10 yıllık tahvil faizi de satış baskısının artmasıyla Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,93 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya pay piyasalarında da karışık seyir hakim olurken, Çin'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı.

Çin'de TÜFE mayısta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 1,4 gerileyerek tahminlerin üzerinde geldi.

Analistler, söz konusu verilerin ülke ekonomisinde zayıf talep sinyalleri vermeye devam ettiğini ifade ederek, hükümetin ekonomik aktiviteyi destekleyici yeni teşvik paketleri duyuracağına ilişkin beklentilerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde ise dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisine son verdi.

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,3580'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3580 seviyesinden işlem görüyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

09.00 İngiltere, nisan ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, nisan ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Kartlı alışverişte 'kart numarası' devri bitiyorKartlı alışverişte 'kart numarası' devri bitiyor
Emekli maaşı zammı için Erdoğan’ın o açıklaması yeniden gündemde!Emekli maaşı zammı için Erdoğan’ın o açıklaması yeniden gündemde!
Anahtar Kelimeler:
Fed faiz küresel piyasalar
En Çok Okunan Haberler
Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! Makam aracı olarak da kullanılacak!

Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! Makam aracı olarak da kullanılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.