Ons altın rekorunu 3508 dolara çıkardı! Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Küresel ekonominin enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in bu ay gevşemeye gideceğine yönelik beklentiler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliklerle güç bulan kıymetli metallerde yükseliş devam ederken, makroekonomik veri akışı ve yetkililerin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

Para piyasalarında Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor.

Yıl sonuna kadar bankanın toplamda 2 tane 25'er baz puanlık indirime gitmesi beklenirken, ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

BESSENT: FED BİRÇOK HATA YAPTI

ABD'de hükümetin Fed'e yönelik eleştirileri devam ediyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, dün, Fed'in bağımsız olduğunu ve bağımsız kalması gerektiğini belirterek, bankanın birçok hata yaptığını kaydetti.

Bessent, piyasaların Trump yönetiminin eylemlerinden rahatsız olduğu fikrini reddetti.

Tarifeler tarafında Trump, Hindistana ilişkin açıklama yaptı. Trump, Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ABD'den aldığını kaydederek, Hindistan'ın tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ama artık geç olduğunu ifade etti.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserlikleri altın fiyatlarını destekliyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. Son 6 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 496 dolardan satılıyor.

Gümüşün ons fiyatı da yükselişini 4. işlem gününe taşırken, şu sıralarda 40,82 dolara ulaşarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle ABD tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvillerde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda 2 baz puan artışla yüzde 4,25'te dengelendi.

Dolar endeksi ise 5 işlem günü süren düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 97,9'da bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 68,3 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün İşçi Bayramı dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne hafif satıcılı başladı.

AVRUPA'DA ENFLASYON İZLENECEK

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verisi yatırımcıların odağında olacak.

Bölgede enflasyonla mücadele devam ederken, enflasyon tarafında kat edilen ilerleme ve fonlama maliyetlerini azaltmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu sene üç temel politika faizinde 100'er baz puan indirime gitmişti.

Fonlama maliyetlerindeki sıkılığın azalmasıyla birlikte dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve Almanya'da DAX 40 ise yüzde 0,57 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

BOJ BAŞKAN YARDIMCISI HİMİNO: BOJ FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM ETMELİ

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, bugün yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu belirten Himino, Japonya'nın ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasının ekonomi üzerindeki belirsizliği azaltmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Analistler, bölge genelinde makroekonomik veri akışının sakin olduğunu belirterek, Çin ve Hong Kong endekslerinde kar satışları ve düzeltmelerin izlendiği kaydetti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

TÜRKİYE İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 4,8 BÜYÜDÜ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi. Söz konusu veri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,1150'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,1490'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Altın küresel piyasalar
