FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Savaş Avrupa’da enerji piyasasını vurdu: Yüzde 16 zamlandı

ABD/İsrail-İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki belirsizlik, Almanya'da elektrik fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla savaşın başlamasından bu yana ülkede yeni müşteriler için elektrik tarifeleri yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi

Karşılaştırma portalı Verivox'un yayımladığı güncel analize göre, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede yeni müşteriler için elektrik tarifeleri yaklaşık yüzde 16 arttı. Analiz sonuçları, elektrik fiyatlarındaki artışın, federal hükümetin milyarlarca avroluk sübvansiyon desteğiyle sağlanan düşüş grafiğini tersine çevirdiğini de ortaya koydu.

Güncel fiyat seviyeleri, sübvansiyon öncesi dönem olan Ekim 2025 rakamlarıyla eş değer düzeye ulaştı.

28 SENTE YÜKSELDİ

Şubat ayında yıllık 4 bin kilovatsaat tüketime sahip üç kişilik bir hanenin 12 ay fiyat garantili en uygun tarifede ödediği ortalama birim bedel 24,2 sent (avro) iken, bugün bu rakam 28 sente yükseldi. Bu da tüketici maliyetlerinde yüzde 15,7 net artışa işaret etti.

Verivox'un analizine göre, fiyat artışlarının temelinde, mart ayı başından itibaren yükselen doğal gaz fiyatları yatıyor.

YÜZDE 20’DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Almanya'da geçen yıl üretilen elektriğin yalnızca yüzde 17'si doğal gazdan elde edilirken, Avrupa elektrik borsasındaki "Merit Order" (Liyakat Sırası) sistemi nedeniyle gaz santralleri fiyat oluşumunda belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Bu durum, nisan vadeli elektrik kontratlarının yüzde 20'den fazla değer kazanmasına neden oldu.

"MEVCUT MÜŞTERİLER İÇİN DE ZAM KAPIDA”

Verivox Enerji Uzmanı Thorsten Storck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyat artışları, kısa vadeli hesaplamalarla oluşturulan yeni müşteri tekliflerine anında yansıyor. Mevcut sözleşmesi devam eden aboneler henüz bu dalgadan etkilenmese de küresel enerji fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesi halinde tüm tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Storck, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sürmesinin çok daha yüksek fiyat senaryolarını gündeme getirebileceğini belirterek, "Birçok sağlayıcı 12 ay öncesine kadar sözleşme imkanı sunuyor. Mevcut fiyatlar halen görece düşükken uygun bir tarifeye geçmek, tüketicileri gelecekteki zamlardan koruyacaktır." tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.