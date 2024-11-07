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TikTok'a büyük engel! Kanada 'güvenlik riski' diyerek milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın faaliyetini durdurdu!

07.11.2024 10:19
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TikTok bazı ülkelerde yasaklanmaya devam ediyor. Endonezya, Hindistan gibi ülkelerden sonra Kanada'da düğmeye basarak 'güvenlik risklerini' gerekçe göstererek TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladığı bildirildi.

TikTok'a büyük engel! Kanada 'güvenlik riski' diyerek milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın faaliyetini durdurdu!

Kanada'da mayıs ayında TikTok'un kullanılmamasına yönelik bir çağrıda bulunulmuştu. Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin açıklamada bulundu.

OFİSLERİ KAPATILIYOR

"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Bakan Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını bildirdi.

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Öte yandan Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir" ifadesini kullandı.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Kanada
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