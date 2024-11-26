FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı! Çin menşeli tüm ürünlere yüzde 10 ek vergi geldi: Meksika ve Kanada için fiyatlar değişiyor

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı! Çin menşeli tüm ürünlere yüzde 10 ek vergi geldi: Meksika ve Kanada için fiyatlar değişiyor

26.11.2024 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı! Çin menşeli tüm ürünlere yüzde 10 ek vergi geldi: Meksika ve Kanada için fiyatlar değişiyor

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Binlerce insanın Meksika ve Kanada üzerinden geçerek daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkeye "suç ve uyuşturucu" getirdiğine dikkati çeken Trump, Meksika'dan gelen ve binlerce kişiden oluşan bir "kervanın" şu anda "açık olan" ABD sınırından geçme arayışının durdurulamaz göründüğünü aktardı.

trump 4

TRUMP'IN İLK KARARNAMESİ OLACAK

Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Meksika ve Kanada'nın uzun süredir devam eden sorunu kolayca çözmek için mutlak hak ve güce sahip olduğunu belirten Trump, "Onlardan bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

trump 3

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERİNE YÜZDE 10 EK VERGİ UYGULANACAK

Trump, Çin ile de özellikle fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok görüşme yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı, yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin Kanada Meksika Donald Trump
En Çok Okunan Haberler
GSS prim borçlarına af geliyor! En çok onların imdadına yetişecek

GSS prim borçlarına af geliyor! En çok onların imdadına yetişecek

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Büyük tehlike! 200 liraya kişisel verileri satıyorlar

Büyük tehlike! 200 liraya kişisel verileri satıyorlar

19 bin liralık altını 20 bin liraya alıyorsanız sebebi bu

19 bin liralık altını 20 bin liraya alıyorsanız sebebi bu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.