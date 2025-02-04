Trump'ın gümrük kararları sonrası Çin'den ilk hamle!

Dünya'daki gelişmeler özellikle ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın hamleleleri piyasaları resmen sarsıyor. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklaması, kripto para piyasasında sert düşüşlere neden olmuştu.

TRUMP'IN KARARI SONRASI DEĞER KAYBETMİŞTİ

Trump'ın gümrük tarifesinin yüksetmeye karar vermesinin ardından Bitcoin (BTC) hafta başında yüzde 6,8 düşerek 94.743 dolara kadar gerilerken, Ethereum (ETH) yüzde 16 değer kaybıyla 2.104 dolara kadar düşmüştü.

AŞAĞI YÖNLÜ BASKI ARTIYOR

Aynı zamanda, Trump'ın seçilmesinin ardından yaşanan güçlü yükselişin ardından kripto paralar üzerinde aşağı yönlü baskı da artıyor. Bazı yatırımcılar, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana kripto paraları canlandırmak veya düzenlemeleri gevşetmek için acil bir adım atılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı.

10 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR!

ABD'nin ek gümrük vergisi kararının ardından Çin'de yeni bir hamle yaparak ABD'nin Çin'den yapılan ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'den ithal erdilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacak.

ABD'den alınan ham petrol tarım makinaları ve araçlara ek yüzde 10 gümrük vergisi getirildi. Maliye Bakanlığı açıklamasına göre ABD mallarına yeni tarifeler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı da, tungsten, tellür, rutenyum, molibden ve ruthetium ile ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı.