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Trump ve Harris münazarası doları etkilemeye devam ediyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.09.2024 10:49
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Bugün ABD Başkanlık münazarası için Kamala Harris ve Donald Trump bir araya gelecek. Harris ve Trump bir araya gelmeden dolar yatay seyretmeye başlıyor. Unicredit Research analistleri, Trump'ın başkanlığında doları daha fazla tercih edileceğini ifade eden bir not paylaştı.

Trump ve Harris münazarası doları etkilemeye devam ediyor...

Bugün ABD Başkanlık münazarası için Kamala Harris ve Donald Trump bir araya gelecek. Dolar açısından kritik olan bu görüşme, piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

Unicredit Research analistleri bir notta, “Dolar muhtemelen Trump'ın başkanlığında Harris'in başkanlığına kıyasla daha fazla tercih edilecektir, zira Bay Trump büyümeyi artırmak için daha fazla vergi indirimi, ticarette daha korumacı bir duruş ve daha izolasyonist bir ABD dış politikası tercih edebilir” dedi.

Bununla birlikte, Federal Rezerv'in 18 Eylül'de yapması beklenen faiz indiriminin boyutu gibi diğer faktörlerin doları daha önemli ölçüde etkileyebileceğini söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
dolar trump
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