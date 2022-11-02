Merkezi Saklama Kuruluşu, sermaye piyasası kanunu tarafından belirlenmiş yetkilere sahiptir. Sermaye piyasasındaki tüm araçları, fiziki olarak ihraç etme ya da saklama işlemini yapar. Ülkemizde İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) çatısı altında ilk kez 1992 yılında uygulanmaya başlamıştır.

Merkezi Saklama Kuruluşu Nedir?

Temel öge olarak menkul değerlerin ihraç edilmesini, hak sahibi ve kuruluş ütesi kişilerin hesaplarının tutulduğu, el değiştirdiği ya da sahip olduğu hakların takip edildiği kayıtlara hukuki sonuçlar bağlanan kanun ile verilen saklama görevlerini üstlenmiş olan merkezi bir yapıdır.



