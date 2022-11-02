FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. m
  4. Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırma nedir?

Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırma nedir?

31.10.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi alanında gerçekleşen periyodik işlemlerde mevsim ya da takvim etkisi adı verilen durumlar ile bazı hareketler yaşanabilir. İstatistik yöntemler aracılığı ile elde edilen verilerdeki değişiklikler ve yönelimler daha iyi değerlendirilebilir. Bu yöntemler ile ardışık dönemler arasında karşılaştırma da yapılabilir.

Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırma nedir?

Mevsimlere ve takvimlere göre özel düşüşler ya da yükselişler aracılığı ile aylık iş günü sayısına göre yaşanan değişimlerden arındırılmış veriler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerdir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’e ait veriler bu arındırma uygulandıktan sonra yayımlanır.

Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırma Nedir?

Mevsim ve takvim etkisinden arındırma işlemi, istatiksel yöntemler kullanılmak sureti ile bazı mevsim ve takvim etkilerini önceden belirleyebilmek, tahmin edebilmek eğer bir anlamı varsa elde edilen veriler arasından ayrıştırmak anlamına gelir.

Takvim etkisinden arındırılmış olan veriler; bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleştirilen karşılaştırmalar için kullanılır.

Mevsim etkisinden arındırılmış olan veriler ise bir önceki döneme ya da aya göre yapılan karşılaştırmalarda kullanılır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makro İhtiyatı Politikalar Makro İhtiyatı Politikalar
TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyorTOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor
Alışverişte her şey değişiyor, o indirimlerin sonu geliyor! Artık yasakAlışverişte her şey değişiyor, o indirimlerin sonu geliyor! Artık yasak
Anahtar Kelimeler:
mevsimler takvim

En Çok Okunan Haberler

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Asgari ücret, memur zammı derken SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi!

Asgari ücret, memur zammı derken SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi

Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.