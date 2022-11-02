Mevsimlere ve takvimlere göre özel düşüşler ya da yükselişler aracılığı ile aylık iş günü sayısına göre yaşanan değişimlerden arındırılmış veriler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerdir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’e ait veriler bu arındırma uygulandıktan sonra yayımlanır.

Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırma Nedir?

Mevsim ve takvim etkisinden arındırma işlemi, istatiksel yöntemler kullanılmak sureti ile bazı mevsim ve takvim etkilerini önceden belirleyebilmek, tahmin edebilmek eğer bir anlamı varsa elde edilen veriler arasından ayrıştırmak anlamına gelir.

Takvim etkisinden arındırılmış olan veriler; bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleştirilen karşılaştırmalar için kullanılır.

Mevsim etkisinden arındırılmış olan veriler ise bir önceki döneme ya da aya göre yapılan karşılaştırmalarda kullanılır.



